Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı

05.03.2021 18:54

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza 13.20 sularında Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karaelmas Caddesi istikametinden Osmanlı Sokak istikametine seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 67 AAD 006 plakalı otomobil, Soner A. idaresindeki 67 LR 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 67 LR 596 plakalı otomobil, o sırada yaya olarak oradan geçen İrem Nur A.'ya çarptı. 67 AAD 006 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser D. de kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İrem Nur A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser D.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılırdı. Kaza sonrası otomobilde hava yastıklarının patladığı görüldü. Kazada yaralanan kadının nişan için İstanbul'dan Ereğli'ye geldiği öğrenilirken, otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak, Otomobil, Hisarcık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım         
18:04
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei