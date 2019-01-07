Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Otomobil Tarihi Erzak Küpünü Parçaladı

Kaza Yapan Otomobil Tarihi Erzak Küpünü Parçaladı

2 saat önce

Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, kazada Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü parçalandı.

Kaza Yapan Otomobil Tarihi Erzak Küpünü Parçaladı, System.String[]
Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, kazada Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü parçalandı.

Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın üzerine düştüğü Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık erzak küpü parçalandı.

Araç, vinç yardımıyla kaldırıldı, tarihi küpün parçaları müze görevlilerince toplandı.

Kazanın görgü tanıklarından İsmail Tombalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak müzenin bahçesine düştüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
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