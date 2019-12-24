Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı, System.String[]

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.


Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:59 Kaynak: İHA
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