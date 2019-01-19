Kaza Yapan Otomobil Yayaların Arasına Daldı

Avcılar'da, cadde üzerinde kaza yapan otomobil, kaldırımda yürüyen gençlerin arasında daldı.

Avcılar'da, cadde üzerinde kaza yapan otomobil, kaldırımda yürüyen gençlerin arasında daldı. Bir gencin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün saat 11.37'de trafik ışıklarında yaşandı. Işığın yeşil yanmasıyla hareketlenen otomobil, caddede seyir halindeki 34 NAL 49 plakalı araç ile hafif şekilde çarpıştı. Bu sırada kazadan kaçmak için manevra yapan 34 NAL 49 plakalı aracın sürücüsü, kaldırıma doğru yöneldi. Kaldırımdaki 4 gencin arasına dalan otomobil, bir apartman merdivenlerine çarparak durabildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gençlerden biri, araç ile yol kenarındaki merdivenler arasında sıkıştı. Yaşanan olay sonrası çağrılan ambulansta araçlardan birisinde yaralanan ve arabanın çarptığı gence ilk müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Aracıyla yol kenarındaki gençlerin arasına giren sürücü yaşananları anlatarak, "Önemli bir şey yok. Ben buradan geçerken arkadan bir araba döndü. Arkadan bir araba çarptı ben de kontrolü kaybettim" dedi.



Kaza anı güvenlik kamerasında



Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıyan olayda hususi aracın yokuş aşağıya inerken hafif ticari araçla çarpışma ve sonrasında yol kenarındaki gençlerin üzerine gelmesi görülüyor. - İSTANBUL

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