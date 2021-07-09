Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

Erdemli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin ön kısmında sıkışan yolcu itfaiyenin aracın kapısı ve kaportasını kesmesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kösereli Mahallesinden geçen Mersin Karaman yolu üzerindeki Kösereli Gözüloluk yol sapağında meydana geldi. Karaman Mersin istikametinde ilerleyen S.A. yönetimindeki 33 HA 5034 plakalı kamyonet ile tali yoldan çıkan O.K. yönetimindeki 01 AIM 07 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü O.K. ile birlikte A.K., G.A. ile Y.K. adlı yolcularda yaralandı. Otomobilin ön koltuğunda seyahat eden bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı.

Yol güzergahındaki sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise otomobilin ön kısmına sıkışan yolcuyu kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin kapısı ve kaportası kesilerek yaralı yolcu da sıkıştığı yerden çıkarıldı. 4 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.