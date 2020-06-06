Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı 3 yaralı Kaza Siverek- Karacadağ 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fethi P. Yönetimindeki 21 GF 240 aşırı hız nedeniyle ilçeye 10 kilometre mesafede takla attı. Taklanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Fethi P. ile birlikte araçta bulunan Fatma ve Sakine P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada Siverek Merkezden Karacadağ doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GAR 82 plakalı ticari araç, kaza yapan aracı fark etmeyerek çarptı, meydana gelen ikinci kazada ölü ve yaralı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yolda yeni kazaların olmaması için güvenlik önlemleri aldı. Siverek-Karacadağ yolunda, kaza nedeniyle bir saat tek şeritten trafik akışı sağlanırken, kaza yapan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması ardından, karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.