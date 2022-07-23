KAZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika
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KAZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; 2 YARALI

23.07.2022 04:42
KAZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; 2 YARALI

BURSA'da kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine sonra da yol kenarındaki çitlere çarptı.

BURSA'da kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine sonra da yol kenarındaki çitlere çarptı. Kazada sürücü ile 1 yolcu yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya yönünden Bursa istikametine seyir halinde olan Remzi A. (25) idaresindeki 16 KB 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere ardından kaldırıma çarparak durabildi. Aynı istikamette seyreden 16 BJ 669 plakalı otomobilin sürücüsü Nida M. (19) ise kaza yapan araca çarpmamak için şerit değiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce aydınlatma direğine ardından da yol kenarındaki çitlere çarptı. Kazada sürücü Nida M. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Özge C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Nida M. ile Özge C., ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika
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