Son Dakika Haberleri: Kaza yapan otomobile yardıma gelenlere çarptı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaza yapan otomobile yardıma gelenlere çarptı: 5 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza yapan otomobile yardıma gelen vatandaşlara bir aracın çarpması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobile yardıma gelenlere çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda kaza yapan otomobile yardıma gelen vatandaşlara bir aracın çarpması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 HG 490 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardıma koşan çevredeki vatandaşlara da arkadan gelen 34 RP 7948 plakalı hafif ticari araç çarparak 3 kişiyi iki araç arasında sıkıştırdı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 4'ü ağır 5 yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralıların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılarak kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siverek'te, 4 kişinin öldüğü silahlı aşiret kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yapan otomobile yardıma gelenlere çarptı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]