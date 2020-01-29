Kaza yapan otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kaza yapan otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda başka bir araca çarparak alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası küle dönmekten kurtarıldı.

Kaza yapan otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda başka bir araca çarparak alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası küle dönmekten kurtarıldı.


Kaza sabah saatlerinde İzmit TEM Otoylolu Kuruçeşme mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 FH 2975 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 34 VA 5859 plakalı bir başka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı hasar gören aracın hava yastıkları patlayarak alev altı. Aracı durdurarak yola inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yangın büyümeden söndürüldü. Yaralananın olmadığı kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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