Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi. Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişimin de çarpıştı.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza yapan otomobilin çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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