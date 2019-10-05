Son Dakika Haberleri: Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpması sonucu yan devrildi.

Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpması sonucu yan devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 64 DR 987 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu beton bariyerlere çarpması sonucu yan devrildi. Kazada sürücü yaralanırken otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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