Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Otomobilin Tarihi Erzak Küpünü Parçalaması

Kaza Yapan Otomobilin Tarihi Erzak Küpünü Parçalaması

4 dakika önce

Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin altında kalarak parçalanan Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü, restore edilecek.

Kaza Yapan Otomobilin Tarihi Erzak Küpünü Parçalaması, System.String[]
Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin altında kalarak parçalanan Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü, restore edilecek.

Kaza sonrasında tarihi küpün parçaları, müze görevlileri tarafından titizlikle toplandı.

Parçalar restoratörlerce bir araya getirilip, onarıldıktan sonra erzak küpü yeniden sergilenecek.

Restorasyon çalışmalarından doğan masrafın bir kısmının ise küpün parçalanmasına neden olan araç sürücüsünden tahsil edileceği öğrenildi.

Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 7 Ocak'ta, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düşmüş, bu sırada Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık erzak küpü parçalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:43 Kaynak: AA

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