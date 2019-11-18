Son Dakika Haberleri: Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı

6 saat önce

IĞDIR'da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı, System.String[]

IĞDIR'da zırhlı  polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün sat 18.00 sıralarında merkez Konaklı Mahallesindeki TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile sürücüsü belirlenemeyen 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle zırhlı aracın yan yattığı kazada ikisi özel hareket polisi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Iğdır-Ağrı karayolunda ulaşım tek yönden sağlandı. Soruşturma sürdürülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi
Kolları ve bacakları olmayan 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan polis memuru, tepki çekti Kamyon ile turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]