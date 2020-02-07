Kaza yapan Pegasus uçağı pilotlarının fotoğrafları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan Pegasus uçağı pilotlarının fotoğrafları - Son Dakika

Kaza yapan Pegasus uçağı pilotlarının fotoğrafları

7 saat önce

Pegasus Hava Yolları'nın kaza yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag yer alıyordu.

Kaza yapan Pegasus uçağı pilotlarının fotoğrafları, System.String[]

Pegasus Hava Yolları'nın kaza yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag yer alıyordu.

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir- İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu.Uçağın kokpitinde yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan ile first officer olarak adlandırılan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
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