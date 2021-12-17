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Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana - Son Dakika

Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana

17.12.2021 12:54

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobiliyle kaza yapan polis memuru Aziz Özdemir, kaza haberini alıp telaşlanan annesini görüntülü arayıp, "Kurban olayım sana, bir şey olmadı" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

Dün saat 17.00 sıralarında Isparta- Konya yolu Eğirdir İlçesi girişindeki Miskinler rampasında meydana gelen olayda Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden polis memuru Aziz Özdemir'in kullandığı 25 ABU 639 plakalı otomobil takla attı. Aziz Özdemir ile beraber araçtaki 2 kişi ve bir bebek vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bebek ve diğer yolcular tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü arayarak teselli etti: Kurban olayım sana

POLİS MEMURU ANNESİNİ ZOR SAKİLEŞTİRDİ

Kaza yerinde olayı öğrenip telaşlanan annesini görüntülü arayan Aziz Özdemir, "Anne kimsede hiç bir şey yok, sıkıntı yok. Olacağı varmış, yapacak bir şey yok. Kurban olayım sana, bir şey olmadı" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana

Aziz Özdemir, Eğirdir, Kurban, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana - Son Dakika
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