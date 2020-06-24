Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte hastaneden taburcu oldu - Son Dakika

Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte hastaneden taburcu oldu

Manisa'da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi hastaneden taburcu oldu.

Manisa'da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi hastaneden taburcu oldu. Kaza anını anlatan Alişan, "Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" dedi.

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Manisa'da trafik kazası geçiren ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Alişan'ın boynuna boyunluk takıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne'in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" dedi.

HEPİMİZ ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLIYIZ"

Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak'ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak'ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul'a döneceğiz" dedi.

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da kaza haberini alır almaz İstanbul'dan Manisa'ya geldi. Hastanede Alişan ve ailesini ziyaret eden Kurt daha sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı. Ayrıca Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı da hastanede Alişan ve ailesini yalnız bırakmadı.

Alişan ve ailesi İstanbul'a gitmek üzere Manisa'dan ayrıldı.

(İHA)

Manisa, Alişan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte hastaneden taburcu oldu - Son Dakika

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