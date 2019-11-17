Son Dakika Haberleri: Kaza yapan şoför araçta sıkıştı...Kurtarma anları kamerada
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Kaza yapan şoför araçta sıkıştı...Kurtarma anları kamerada

6 saat önce

Kaza yapan şoför araçta sıkıştı.

Kaza yapan şoför araçta sıkıştı...Kurtarma anları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi otoyolunda kontrolü kaybederek kaza yapan tır şoförü araçta sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bulat idaresindeki özel bir şirkete ait soğuk zincirle sebze taşıyan 34 JP 7323 plakalı tır, Nurdağı - Gaziantep otoyolunun 5. kilometresinde bir anda kontrolü kaybederek yol ortasında bulunan orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan araç sürücüsü İbrahim Bulat'ı olay yerine çağrılan Nurdağı İtfaiye Amirliği personelleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yapan şoför araçta sıkıştı...Kurtarma anları kamerada

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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