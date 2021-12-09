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Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

09.12.2021 07:00
Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

ADANA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği spor otomobil önce refüje ardından ağaca çarptı.

ADANA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği spor otomobil önce refüje ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü, otomobilini bırakarak kaçtı. Şoför mahallinde kan izine rastlayan polis, ismi öğrenilemeyen sürücünün yaralı halde kaçtığını belirledi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa bulvarı köprü üzerinde meydana geldi. 01 DOZ 74 plakalı spor otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından ağaca çarparak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde şoför mahallinde kan izine rastlandı. Sürücünün aracı yaralı halde terk ederek kaçtığı belirlenirken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı
Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı
Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika


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