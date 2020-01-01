Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika

Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı.

Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, sürücülerden biri 193 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir- Ankara D-300 yolu Eşme kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Nizam Yılmaz yönetimindeki 06 BP 3933 plakalı otomobil, Eşme kavşağından D-300 yoluna bağlanmak isteyen Halil K. yönetimindeki 45 RA 8216 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 45 RA 8216 plakalı otomobil hurdaya dönerken, 06 BP 3933 plakalı otomobil ise yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Yaralanan olmazken, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D-300 yolunun Uşak yönünün trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, sürücülerinin kontrollerini yaptığı sırada, Halil K., önce alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra polislerin ısrarı üzerine alkolmetreye üfleyen Halil K., 193 promil alkollü çıkınca, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


İzmir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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