Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza yapan aracın yediemin otoparkına götürülmek üzere kaldırılmasının ardından bahçeye araçtan düşen siyah poşette içki şişelerine rastlandı. - ANTALYA

Kaza, Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 FZK 03 plakalı araç, Herdford Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çıkarak portakal bahçesinin istinat duvarı ve tel örgüsünü yıkıp askıda kaldı.

Antalya 'da portakal bahçesinin istinat duvarına çarpan ve duvarda askıda kalan aracın sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları

UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.