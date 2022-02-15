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Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

15.02.2022 11:07
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

Adıyaman'da, bir sürücü kaza sonrası aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, bir sürücü kaza sonrası aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın kullandığı 34 RV 3135 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak kavşağa çarptı. Meydana gelen kaza sonrası kimliği belirsiz otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kaza yerinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç, bulunduğu yerden kaldırıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı maddi hasarın yaşandığı kazayla ilgili polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

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Üniversite, Otomobil, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika


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