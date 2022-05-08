Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı

08.05.2022 20:50
Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı

Fatih'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolundaki bariyerlere çarparak devrildi.

Fatih'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolundaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücüsü, aracının çekilişi gözyaşlarıyla izledi.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 09 CCA 82 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolundaki demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise kazayı yara almadan atlatan sürücüyü kontrol etti. Ekiplerin kaza yapan aracı kaldırdığı sırada tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu. Yolda devrilen araç ekiplerin çalışmalarının ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, aracın çekiciye yüklendiği anlarda sürücü gözyaşlarını tutamadı. Aracın kaldırılma anını gözyaşları eşliğinde izlerken, sürücüyü kaza yerine gelen arkadaşı teselli etti. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı
Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı
Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı
Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı

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Otomobil, Tramvay, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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