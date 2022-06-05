Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı - Son Dakika
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Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı

05.06.2022 23:19
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı.

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçan sürücü Muhammet K.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 41 NH 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçtı. Polis, Muhammet K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı - Son Dakika

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