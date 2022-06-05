Kaza saat 21.30 sıralarında Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 41 NH 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçtı. Polis, Muhammet K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.