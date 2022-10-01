KAZA YAPAN SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN EKİPLERE DİRENDİ - Son Dakika
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KAZA YAPAN SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN EKİPLERE DİRENDİ

01.10.2022 15:19

BURDUR'da otomobiliyle park halindeki otomobile çarpan Fevzi K. (41) ile eşi Emine K. yaralandı.

BURDUR'da otomobiliyle park halindeki otomobile çarpan Fevzi K. (41) ile eşi Emine K. yaralandı. Eşi ambulansla hastaneye götürülen Fevzi K., ekiplere hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Fevzi K., ekipler tarafından ikna edilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Osmaniye'den Burdur'a Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan kızını bırakmak için gelen Fevzi K., kullandığı 80 ABR 577 plakalı otomobille Emekevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde park halindeki 15 SE 441 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Fevzi K. ile eşi Emine K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine K. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Fevzi K. ise ekiplere hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Sağlık ve trafik ekipleri tarafından uzun çaba sonucu ikna edilen Fevzi K. da ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Devlet Hastanesi, Osmaniye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZA YAPAN SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN EKİPLERE DİRENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAZA YAPAN SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN EKİPLERE DİRENDİ - Son Dakika
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