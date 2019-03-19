Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Sürücü, Önce Kaçtı Sonra Geri Döndü

Kaza Yapan Sürücü, Önce Kaçtı Sonra Geri Döndü

53 dakika önce

ŞİŞLİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Kaza Yapan Sürücü, Önce Kaçtı Sonra Geri Döndü, System.String[]
ŞİŞLİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Otomobilden çıkarılan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen sürücü, hastaneye gittiğini iddia etti.

Okmeydanı, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında, 34 BK 0997 plakalı otomobilin sürücüsü Ziya E., Şişli yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil takla atarak, ters döndü.

"ARABADAN ÇIKARTTIK, KAÇTI GİTTİ"

Araç içinde sıkışan Ziya E.'nin yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ziya E., otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine dönen sürücü, kontrol için hastaneye gittiğini iddia etti. Ziya E.'yi sıkıştığı yerden çıkaran Bülent Sümer, " Şurada önüme atladı bende yardıma koştum. Belinde tabaca vardı, aşağıya doğru gitti. Ben kazayı gördüm hemen yardıma koştum. Arabadan çıkarttık, kaçtı gitti" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:05 Kaynak: DHA

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