Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı

Kaza Yapan Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı

1 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp, önce ağaçlara, sonra kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası otomobili bırakıp, kaçtı.

Kaza Yapan Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp, önce ağaçlara, sonra kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası otomobili bırakıp, kaçtı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 SA 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırımdaki 3 ağacı ezip, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp kaçtı. 

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:10 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Yunusemre, Manisa, Güncel
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