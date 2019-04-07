Kaza Yapan Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı
23 dakika önce
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp, önce ağaçlara, sonra kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası otomobili bırakıp, kaçtı.
MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde kontrolden çıkıp, önce ağaçlara, sonra kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası otomobili bırakıp, kaçtı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Mimar Sinan
Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi
önünde meydana geldi. İzmir
'den Manisa
yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 SA 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırımdaki 3 ağacı ezip, Merkezefendi Devlet Hastanesi
'nin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp kaçtı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi. Polis
, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:26 Kaynak: DHA
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