Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Sürücü Otomobili Bırakıp Kaçtı - İzmir

Kaza Yapan Sürücü Otomobili Bırakıp Kaçtı - İzmir

33 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle başka araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle başka araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Tersane girişinde bir aracın kaza yaptıktan sonra takla atıp ters dönmüş olarak kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 35 EB 3871 plakalı otomobilin Gülgün Çolakoğlu idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkıp takla attığını tespit etti.

Ters dönmüş olarak kalan otomobil sürücüsünü araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: AA

Polis, Karşıyaka, İzmir, Güncel
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