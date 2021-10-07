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Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - Son Dakika

Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

07.10.2021 11:02

Aksaray'da bir fabrikanın kapısına çarptıktan sonra kaçan Adem A., ihbar üzerine peşine düşen ekipler tarafından kısa süren kovalamacanın ardından yakalayıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs, polislere güçlük çıkardı. Görevliler tarafından güçlükle kontrol altına şahıs, "Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim" diyerek taşkınlık yaptı.

Aksaray- Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan aracın plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

''BEN EMNİYET MÜDÜRÜYÜM, AMİR BURAYA GELSİN''

Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, "Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim" diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray, Tragger, Hastane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - Son Dakika
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