Kaza yapan sürücüden muhabire ilginç çıkış: Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden - Son Dakika
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Kaza yapan sürücüden muhabire ilginç çıkış: Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden

03.04.2023 17:42

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpıştı. 1 kişi yaralandığı kazanın ardından gazetecinin görüntü almasını engelleyen sürücü, "Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden?" şeklinde konuştu.

Eski Tekirdağ Caddesi üzeri, Çobançeşme Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Caddesi ile Şeyh Sinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nin kesiştiği yol ayrımında meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki Bulgar plakalı otomobil ile A.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü paket servis çalışanı A.A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"GİT BAŞKA AÇIDAN ÇEK"

Kazayı görüntülemeye çalışan gazeteci ise engellemeyle karşılaştı. Kazaya karışan sürücü A.Ç., "Kime sordun çekerken, benden izin aldın mı? Git başka acıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden?" şeklinde konuştu.

Kaza yapan sürücüden muhabire şaşırtan sözler: Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden

"ARAÇLAR HIZLI SEYREDİYOR"

Aynı mevkide kazaların sık yaşandığını ifade eden Osman Tunç, "Ben burada kahvehane işletiyorum, sürekli kazalara tanık oluyoruz. Daha önce de kazalar yaşandı ve bunu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a da belirttik. Yaya geçidiyle bu iş olmuyor. Adamlar gaza basıp geçip gidiyor. Fahri Korutürk, Gedik Ahmet Paşa ve Eski Tekirdağ Caddelerinin birleştiği noktaya 4 ayrı tümsek yapılabilir" diye konuştu.

Kaza yapan sürücüden muhabire şaşırtan sözler: Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden
Kaynak: İHA
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Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan sürücüden muhabire ilginç çıkış: Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden - Son Dakika


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