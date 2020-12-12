Kaza yapan sürücüye, kısıtlamayı ihlalden ceza - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza uygulandı.

Kaza, dün akşam, D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Antalya yönüne giden Gökhan U.'nun kullandığı 07 ABY 617 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, çarptığı bariyerleri parçalayarak, şarampole düştü. Karayolu kenarında bulunan molozların üzerine düşen otomobilden yara almadan çıkan sürücü Gökhan U., sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.Gökhan U.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza uygulandı.