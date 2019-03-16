Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Sürücüye Yardım İçin Durdu, Cipin Çarpmasıyla Öldü

Kaza Yapan Sürücüye Yardım İçin Durdu, Cipin Çarpmasıyla Öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilini durduran Metehan Şahin (34), yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza Yapan Sürücüye Yardım İçin Durdu, Cipin Çarpmasıyla Öldü, System.String[]
KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilini durduran Metehan Şahin (34), yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cipte bulunan 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Metehan Şahin, yan yatan otomobilin sürücüsüne yardım etmek için aracını yol kenarına park etti. Kaza yapan otomobilin yanına gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Şahin'e, Alaattin Subaşı (47) yönetimindeki 16 LRH 80 plakalı cip çaptı. Cip, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Metehan Şahin ile cip sürücüsü Alaattin Subaşı, beraberindeki Mehmet Şahin Özkan, Mehmet Özkan, Şirazdan Özkan ve Engin Belik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Ancak, Metehan Şahin, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

Malatya, Subaşı, Kayseri, Güncel
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