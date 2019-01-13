Kaza yapan sürücüye yardıma gidenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Konya
'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yapan kamyonetin sürücüsüne yardıma giden vatandaşlara çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
KONYA - Konya'da takla atan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardıma giden vatandaşlara alkolllü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu
ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Ö. idaresindeki 42 BVE 22 plakalı kamyonet Mobilyacılar Sanayi istikametinden Otogar istikametine seyir halindeyken sürcünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi.
Yardım için yaralı sürücünün yanına giden vatandaşlara otomobil çarptı
Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar da kamyonetin yanına giderek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bu sırada aynı yönden gelen S.G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil, önce yaralı sürücüye yardım eden Adem E, Muhammed Y, Muhammed Ersoy ve Ali Osman
Sarı'ya çarptı, ardından kamyonete çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilin çarptığı vatandaşlardan ikisi hastanede hayatını kaybetti
Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonet sürücüsü Özgür Ö, yaralı sürücüye yardım eden Adem E. ve Muhammed Y'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.G'nin yapılan kontrollerde 0.91 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.