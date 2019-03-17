Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Sürücüye Yardıma Giderken Cipin Çarptığı Metehan, Toprağa Verildi

Kaza Yapan Sürücüye Yardıma Giderken Cipin Çarptığı Metehan, Toprağa Verildi

10 dakika önce

KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilinden indikten sonra yolun karşısına geçerken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Metehan Şahin (34), toprağa verildi.

Kaza Yapan Sürücüye Yardıma Giderken Cipin Çarptığı Metehan, Toprağa Verildi, System.String[]
KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilinden indikten sonra yolun karşısına geçerken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Metehan Şahin (34), toprağa verildi. 

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kayseri- Malatya yolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Metehan Şahin, yan yatan otomobilin sürücüsüne yardım etmek için aracını yol kenarına park etti. Otomobilin yanına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Şahin'e, Alaattin Subaşı (47) yönetimindeki 16 LRH 80 plakalı cip çaptı. Kazada ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, yakınları tarafından bugün morgdan alınarak, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Avşarobası Mahallesi'ne getirildi. Burada Şahin için düzenlenen cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra  CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da katıldı. Metehan Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Malatya, Kayseri, Güncel
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