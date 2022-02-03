Üye Girişi
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika

KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

03.02.2022 10:31

ŞİŞLİ'de sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksi, dönüş yapan başka bir taksiye çarptı.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksi, dönüş yapan başka bir taksiye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan taksi şoförü Mehmet Elitaş, İstanbul trafiğini biraz sıkıntıya soktuk. Herkesten özür diliyoruz dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde dün saat 08.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksici Hasan Öztürk, o sırada Taksim yönüne dönen Mehmet Elitaş'ın kullandığı taksiye çarptı. Kaza nedeniyle iki takside de bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünün ardında olay yerinden ayrıldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisleri araçları yönlendirerek trafiği açmaya çalıştı. Duraktaki yolcular ise uzun süre otobüslerin gelmesini bekledi.

İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Kazaya karışan taksi şoförü Mehmet Elitaş, Ben yeşil ışıkta Taksim yönüne doğru dönüyordum. O sırada diğer taksi kırmızıda geçmiş. Görmediğini söyledi. Dalgınlıkla veya müşteri o sırada bir şey sordu. Çok şükür en azından maddi hasarlı kaza oldu. Bende de diğer takside de yolcu vardı. Ama yolculara bir şey olmadı. İstanbul trafiğini biraz sıkıntıya soktuk. O yüzden herkesten özür diliyoruz dedi.

Kaza yapan taksilerin çekici kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Caddesi, İstanbul, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: KAZA YAPAN TAKSİCİ OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement