Kaza yapan taksicilerin kavgası, yolculara büyük korku yaşattı - Son Dakika

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İstanbul'un Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki taksicisinin kazadan sonra hemen sopalarına sarılarak, kavgaya tutuşması, hem yolculara hem de çevredekilere büyük panik yaşattı.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Öğlen saatlerinde aynı güzergah giden iki taksici çarpıştı. Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öndeki taksinin sürücüsü diğeriyle araç içinde kavgaya tutuştu. Kavga ettikleri taksiden inen sürücüler araçlarının bagajlarını açarak ellerine geçirdikleri sopalarla birbirine saldırdı.

BİRİ, DİĞERİNİ BOĞAZINDAN YARALADI

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı. Kavgada taksicilerden biri boğazından diğeri de elinden hafif yaralandı.

YOLCULAR BAŞKA TAKSİYLE UZAKLAŞTIRILDI

Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan kadın ve yanındaki kişi başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı. Bir süre daha tartışan taksiciler daha sonra aralarında kaza tutanağı tutup anlaşarak olayı sonlandırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.