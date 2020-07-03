Kaza yapan taksideki yolcu yaşamını yitirdi, 'Yolun sonuna az kaldı' paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

Kaza yapan taksideki yolcu yaşamını yitirdi, 'Yolun sonuna az kaldı' paylaşımı dikkat çekti

SİNOP'ta, kontrolden çıkan taksinin takla atması sonucu yolcu Yılmaz Yılmaz (54) hayatını kaybetti, sürücü Tolga Ün (34) yaralandı.

SİNOP'ta, kontrolden çıkan taksinin takla atması sonucu yolcu Yılmaz Yılmaz (54) hayatını kaybetti, sürücü Tolga Ün (34) yaralandı. Yılmaz'ın, 6 gün önce sosyal medya hesabından, "Az kaldı yolun sonunda ya ışık ya da karanlık" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sinop- Ayancık yolunda meydana geldi. Tolga Ün (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada takside yolcu olarak bulunan Yılmaz Yılmaz yaşamını yitirdi, sürücü Ün ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevllierince ilk müdahalesi yapılan Ün, ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın, 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yılmaz paylaşımında, "Geçit yok, yolun sonuna az kaldı sonda ya ölüm ya demir parmaklık. ya da vazgeçmişlik. Bunları yaşayacağıma keşke ölseydim dememek için öldürmek onurlu yaşamlar için yok etmek kutsal kitabımız da yazılanlar gibi göze göz misali. Az kaldı yolun sonunda ya ışık ya da karanlık" ifadelerine yer verdi.


Yılmaz Yılmaz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza yapan taksideki yolcu yaşamını yitirdi, 'Yolun sonuna az kaldı' paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

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