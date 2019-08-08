Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
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YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, tanker kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Küle dönen tanker, çekiciyle yoldan çekilmesiyle yolun tamamı trafiğe açıldı. Öte yandan sürücü Yılmaz Aka (62), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Mehmet İNAN/BURSA,
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