Son Dakika Haberleri: Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
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Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

37 dakika önce

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2), System.String[]

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, tanker kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Küle dönen tanker, çekiciyle yoldan çekilmesiyle yolun tamamı trafiğe açıldı. Öte yandan sürücü Yılmaz Aka (62), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mehmet İNAN/BURSA,


İnegöl, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
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