Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Ticari Araç Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

Kaza Yapan Ticari Araç Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

57 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.

Kaza Yapan Ticari Araç Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtuldu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, devlet hastanesinin yanında bulunan polis noktası yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen bir ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle ticari araç yol kenarındaki şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlar da maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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