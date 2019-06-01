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Kaza yapan TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

25 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan TIR'ı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza yapan TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan TIR'ı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Çerkezköy- Kapaklı karayolunda meydana geldi. Haydar Kozan'ın kullandığı 45 C 6265 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk olarak bariyerlere çarpan TIR, daha sonra orta refüje çıktı. Bu esnada Sami Tekin idaresindeki 34 NR 3801 plakalı otomobil yan yatan TIR'ın altına girdi. Kaza sonra otomobil hurda yığınına dönerken, araç içinde bulunan ikisi çocuk 3 kişi sıkıştı. 
Sürücü Sami Tekin ile Emirhan Özdere ve Oğuzhan Özdere itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Haydar Kozan ise tedbir amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altına alının 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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