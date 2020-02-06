Kaza yapan TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte çıkarıldı - Son Dakika

Kaza yapan TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte çıkarıldı

19 dakika önce

BOLU'da TEM Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan, TIR'ın sürücüsü Sedat Ariş, sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Kaza yapan TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte çıkarıldı, System.String[]

BOLU'da TEM Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan, TIR'ın sürücüsü Sedat Ariş, sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı TIR, önündeki Oğuzhan Şimşek'in kullandığı 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ariş'in kullandığı TIR'ın sürücü kabini yerinden çıkarak önündeki TIR'ın dorsesinin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, İtfaiye, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Sedat Ariş, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ariş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ariş'in iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Kurtarma çalışmaları

-Yaralının kurtarılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza yapan TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]