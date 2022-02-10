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TIR devrildi, anguslar yola düştü - Son Dakika

TIR devrildi, anguslar yola düştü

10.02.2022 10:32

Konya yolundaki buzlanma nedeniyle devrilen TIR'daki 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı.

Konya yolundaki buzlanma nedeniyle devrilen TIR'daki 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden düşen 18 angus ise polis ve jandarma ekiplerince yol kenarına çekildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çiğay'ın kullandığı, dorsesinde 20 angus yüklü 63 AAB 588 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden 18 angus ise yola düştü. Anguslar, polis ve jandarmanın yardımı ile yol kenarına çekildi. Hayvanlar başka araç gelinceye kadar yol kenarındaki tarlada bekletildi.


TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
TIR devrildi, anguslar yola düştü
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Polis, Konya, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR devrildi, anguslar yola düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR devrildi, anguslar yola düştü - Son Dakika
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