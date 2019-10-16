KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1)

Kuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı

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