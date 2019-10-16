KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1)
1 saat önce
İstanbul DHAKuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:31 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Kuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.
Kaza Ömerli
Kavşağı Edirne
İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan TIR'lar
-Yanan araç
-Yoldaki parçalar
-Söndürme çalışmaları
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