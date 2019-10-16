Son Dakika Haberleri: KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1)
Son Dakika Güncel KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1)

KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1)

1 saat önce

İstanbul DHAKuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.

KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI (1), System.String[]

İstanbul DHA

Kuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.

Kaza Ömerli Kavşağı Edirne İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan TIR'lar

-Yanan araç

-Yoldaki parçalar

-Söndürme çalışmaları


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:31 Kaynak: DHA
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Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı
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