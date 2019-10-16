Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı (1)
1 saat önce
KUZEY Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:39 Kaynak: DHA
KUZEY Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.
Kaza Ömerli Kavşağı Edirne İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.
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