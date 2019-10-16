Kaza Ömerli Kavşağı Edirne İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.

Kuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı

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