KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI

-TIR şoförleri ile röp

Kuzey Marmara Otoyolu'unda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR çarptı. Çarpan TIR alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı

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