Son Dakika Haberleri: Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı
Son Dakika Güncel Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı

Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı

22 dakika önce

KUZEY Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR çarptı.

Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı, System.String[]
KUZEY Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR çarptı. Çarpan TIR alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde Edirne yönünde meydana geldi. İddiaya göre Selami Yıldırım idaresindeki TIR lastiği patlaması üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, yine lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen TIR'a çarparak savruldu. Savrulan bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi. TIR bir anda alev aldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yıldırım'ın kullandığı TIR kullanılamaz hale geldi.

"KENDİMİ SON ANDA DIŞARI ATTIM"Selami Yıldırım "Ön tekerleğim patladı. Ondan sonra TIR'a çarptım. Tutuşmaya başladı. Kendimi dışarıya zor attım." dedi. Diğer TIR sürücüsü Hasan Akça ise "Tekerleğim patladığı için yol kenarına çektim. Geldi arkadan çarptı. Çarptıktan 10-15 metre sonra yanmaya başladı. Yaralı yok." şeklinde konuştu.


- İstanbul
Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:14 Kaynak: DHA
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