Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Tır Şoförü Viyadükten Aşağıya Uçtu  (Havadan Görüntü)

Kaza Yapan Tır Şoförü Viyadükten Aşağıya Uçtu  (Havadan Görüntü)

52 dakika önce

TEM Karayolunda viyadük üzerinde bir TIR bariyerlere çarptı.

Kaza Yapan Tır Şoförü Viyadükten Aşağıya Uçtu  (Havadan Görüntü), System.String[]
TEM Karayolunda viyadük üzerinde bir TIR bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri takılı olamayan şoför camdan fırlayarak viyadükten aşağıya düştü. 

Kaza TEM Otoyolu Çatalca Mevkii Edirne istikametinde saat 11.45'te meydana geldi. Yağışlı havada kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda TIR viyadük üzerinde önce bariyerlere ve ardından da ışıklandırma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan TIR şoförü Fehmi Yalçın camdan fırladı. Büyükçekmece gölü üzerindeki viyadükten yaklaşık 15 metre aşağıya toprak zemine düşen şoför ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, TIR çekici yardımıyla kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:47 Kaynak: DHA

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