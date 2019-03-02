Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Tır Sürücülerini Takılı Emniyet Kemerleri Kurtardı

Kaza Yapan Tır Sürücülerini Takılı Emniyet Kemerleri Kurtardı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR sürücüsü Mehmet Kara, yola çıkan hayvanlara çarpamamak için fren yapan Yunus Diri'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza Yapan Tır Sürücülerini Takılı Emniyet Kemerleri Kurtardı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR sürücüsü Mehmet Kara, yola çıkan hayvanlara çarpamamak için fren yapan Yunus Diri'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. TIR sürücüleri, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'den geçen İpekyolu'nda meydana geldi. Nusaybin'den  Şırnak'ın Cizre ilçesine giden Yunus Diri yönetimindeki 63 NE 401 plakalı TIR, iddiaya göre yola çıkan hayvanlara çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Mehmet Kara yönetimindeki 33 HP 736 plakalı TIR, Diri'nin kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Kara'nın kullandığı TIR'ın ön kısmı hurdaya dönerken, iki sürücününde emniyet kemerini takması olası bir yaralanmayı önledi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:29 Kaynak: DHA

Mehmet Kara, Mardin, Nusaybin, Güncel
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