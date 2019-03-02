Kaza Yapan Tır Sürücülerini Takılı Emniyet Kemerleri Kurtardı
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR sürücüsü Mehmet Kara, yola çıkan hayvanlara çarpamamak için fren yapan Yunus Diri'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde TIR sürücüsü Mehmet Kara
, yola çıkan hayvanlara çarpamamak için fren yapan Yunus Diri'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. TIR sürücüleri, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'den geçen İpekyolu
'nda meydana geldi. Nusaybin'den Şırnak
'ın Cizre
ilçesine giden Yunus Diri yönetimindeki 63 NE 401 plakalı TIR, iddiaya göre yola çıkan hayvanlara çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Mehmet Kara yönetimindeki 33 HP
736 plakalı TIR, Diri'nin kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Kara'nın kullandığı TIR'ın ön kısmı hurdaya dönerken, iki sürücününde emniyet kemerini takması olası bir yaralanmayı önledi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:29 Kaynak: DHA
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