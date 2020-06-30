Kaza yapan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kaza yapan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kaza yapan tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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